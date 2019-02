Propietario de negocio consumido en voraz incendio: "Los recuerdos de mi padre se perdieron"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Se me fueron los recuerdos y esfuerzos de mi papá", lamentó la noche de este martes 12 de febrero, Rolando Bendeck, uno de los propietarios de "La Casa del Ingeniero", un reconocido negocio localizado en el casco histórico de la capital que fue reducido a cenizas en un voraz incendio.



Bendeck, quien llegó rápidamente a la zona del siniestro, contó que el negocio se cerró con normalidad a las 5:00 de la tarde, sin imaginar que horas más tarde regresaría para encontrar solo escombros.



"Me siento triste. Es la primera vez que ocurre este tipo de siniestro en el negocio", relató.



Además, agregó que "muchos de los ingenieros que pasaron por esta casa ya han muerto. No hay uno que no haya pasado aunque sea comprando reglas".



Bendeck también lamento que "los recuerdos y esfuerzos" de su "padre" se hayan destruido en el pavoroso incendio.



Para controlar el fuego, el Cuerpo de Bomberos desplazó al menos a 70 elementos para sofocar las llamas; en el enfriamiento se usaron más de 30 mil galones de agua.