Luisa Fernanda W, novia de Legarda: "La conexión de Fabio y yo es hasta la eternidad"

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La youtuber Luisa Fernanda W, novia de Fabio Legarda, respondió a las críticas que ha recibido tras la muerte del cantante por una bala perdida durante un asalto en Colombia.



La joven utilizó su cuenta de Instagram para aclarar por qué se le ha visto tan serena durante el velorio y el homenaje que se hizo al artista.



Aseguró que ella conoció a Legarda muy bien en los últimos meses y sabe qué le gustaba verla feliz.



Asimismo, aseguró que será difícil volver a su vida "normal", pero que ella tenía una conexión espiritual muy fuerte con su novio.



La también cantante escribió:

Qué si me maquillé o peiné, qué cómo me vestí, que por qué no salí llorando. Algunas personas están tan contaminadas que hasta en momentos como este buscan cómo destruirte más.



A Fabio le encantaba verme feliz, le encantaba que me arreglara, que me vistiera sexy, que bailara y cantara. No le gustaba nada triste, Fabio es amor y alegría pura.



Amaba ver a toda su familia feliz, que sus hermanas hicieras sus sueños, as apoyaba en todo. Amaba los escenarios. La despedida de Fabio es muy dolorosa para todos, para su familia y amigos.



Yo viví los últimos meses de su vida con él y conocí esa evolución en su corazón y en su carrera, y sé qué lo pone a vibrar, los escenarios.



Cada día que pasa es más y más duro para todos. En mi caso es volver a mi vida "normal" sin el amor de mi vida, con quien compartía todo. La conexión de Fabio y yo es hasta la eternidad, una conexión espiritual tan hermosa. Él marcó mi vida para siempre y nuestro amor es de esos que hoy en día no hay.



Ahora mi reto es seguir afrontando este dolor y saber cómo llevar a todos los que me van a querer atacar por cada paso que empiece a dar de aquí en adelante. Sabiduría para saber llevar mi vida y mi carrera...

Días antes de la muerte de Legarda, Luisa Fernanda le dedicó la canción "Mi regalo".