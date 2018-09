Motagua golea a Juticalpa en el Nacional, Platense se mete en la pelea y acaba con el invicto de Marathón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No sé por dónde empezar. Si por los cinco goles que hizo Motagua, si porque Platense se vuelve amenaza para todos, o por que el Olimpia es el único que mantiene el invicto en la Liga Nacional tras ocho fechas en su torneo Apertura Honduras.

Bueno, aunque debería empezar por la honestidad de Héctor Castellón de Juticalpa al decir que su equipo ha jugado el peor fútbol del torneo.



"Pero de qué lo saco adelante lo saco", se pinchó el orgullo Castellón, quien salió del Vida esperando encontrar en Juticalpa mayores recursos para un proyecto con más aspiraciones.

Y qué se puede escribir, porque en Juticalpa están los sueldos al día, la directiva trajo jugadores, la afición respalda, los patrocinadores ponen la plata que se necesita, hasta lo menos destacables, los uniformes son bonitos, diferentes y elegantes.



Pero Juticalpa -bueno, perdón- pero algunos jugadores de Juticalpa parece que no quieren jugar fútbol o... ¿quieren sacar a Castellón? ¡Sean serios y jueguen fútbol, que uno de los mejores entrenadores del país les está entrenando!



Venir al Nacional, y dejar que Motagua te ataque con todo su poder, sin poner resistencia, sin siquiera decir ¡alto! Es complicado.

"Yo no quiero desmeritar el triunfo de Motagua, nos pasó por encima", dijo Castellón al final en la conferencia de prensa, tras recibir una paliza 5-0 de un Motagua que encontró más goles que todos los que había hecho en los seis juegos previos.



"Tengo equipo para sacar esto adelante", se volvió a lanzar Castellón.



¡Hey! Jugador de Juticalpa, que alguien te lo lea, te lo pase o te lo comparta sino lo estás viendo a tiempo. Tu entrenador te quiere dar una segunda oportunidad, y en este país son pocas las personas que quieren dar segundas chances.



Rubilio histórico

De este partido hay que destacar a Rubilio Castillo, quien con su doblete ante Juticalpa llegó a 103 goles en Liga Nacional, pasando a ser el tercer máximo goleador histórico de la Liga, solo detrás de los 155 de Denilson Costa y los 196 de Wilmer Velásquez.



Castillo es un jugador de 27 años de edad, a su nivel hasta ahora en el Ciclón marca una media de 8 goles por temporada, por lo que podría llegar al récord de Costa en tres temporadas aproximadamente.



¡Tiburón a la vista!

Quiero preguntar. Quiero escribir. ¿Dónde están los cabezas calientes que pedían la salida de Carlos Martínez de Platense? ¡Hey, don Carlón te tiene tercero! Y con un equipo que en valor de planilla vale 60 por ciento menos que lo que invierte Motagua, que lo que invierte Olimpia, que lo invierte el Real España que te mira hoy dos gradas de más abajo.



Platense venció 1-0 a Marathón, lo quitó el invicto y lo mandó a pensar que en el fútbol se hace en la cancha y se declara en los micrófonos.



El Tiburón es tercero y el se le viene una seguidilla de partidos en el Puerto, donde se mantiene invicto, donde se mantiene respetable. En una semana llagará Motagua y en dos Olimpia. ¿Están listos para llenar el Excélsior porteños?



Jornada del sábado

Olimpia mantuvo el invicto tras empatar 1-1 ante Honduras de El Progreso en el estadio Humberto Michelletti. El resultado apurado, deja al León como el único invicto del torneo tras ocho fechas.



Real España parece haber despertado tras vencer el sábado 3-0 al Vida de La Ceiba, en una noche en la que mostró buen fútbol, y no recibió goles. Eso ya es un avance.



Lobos UPNFM venció 0-1 a Real de Minas y se mantiene allí, inteligente, estudioso. Sin apuros. Los de Salomón Nazar cumplen.





PRÓXIMA JORNADA

La fecha 9 se jugará el miércoles desde tempranas horas de la tarde de la siguiente forma



2:00 PM | Juticalpa vs Platense

Estadio Juan Ramón Brevé (Juticalpa)



3:00 PM | Real de Minas vs Motagua

Estadio Marcelo Tinoco (Danlí)



3:00 PM | Marathón vs Honduras

Estadio Yankel Rosenthal (SPS)



6:00 PM | Lobos UPNFM vs Real España

Estadio Emilio Williams (Choluteca)



7:00 PM | Olimpia vs Vida

Estadio Morazán (San Pedro Sula)*

* Este partido se jugará en SPS porque Olimpia viajará a Estados Unidos a jugar un amistoso ante un equipo amateur el 16 de septiembre en Nueva Orleans, por lo que no jugará en la fecha 10 ante Real de Minas el 16 de septiembre.



MÁXIMOS GOLEADORES

Jerry Bengtson marcó de penal ante el Honduras el sábado y se pone allí arriba con cinco goles como máximo anotador, los mismos del colombiano Yerson Gutiérrez y de Carlos Bernárdez del Vida, quiénes se fueron en blanco en la jornada 8.