Muere Mac Miller, el exnovio de Ariana Grande, por aparente sobredosis

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El artista estadounidense Malcolm James McCormick, conocido artísticamente como Mac Miller, fue hallado muerto este viernes en su casa de San Fernando Valley, California. Según el portal TMZ, la razón del deceso podría ser una sobredosis.

El cuerpo sin vida de Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, fue encontrado este viernes por una amiga que reportó el hallazgo con una llamada de alerta al servicio de emergencia 911.

Según los medios estadounidenses, Mac Miller había tenido constantes problemas con el abuso de sustancias desde su ruptura con Ariana Grande, en mayo del 2018.

Trayectoria

Mac Miller era popular por su fusión de hip hop, jazz y blues tradicional. "The Divine Feminine", álbum lanzado en 2016, le valió reseñas positivas de medios de prestigio como "Rolling Stone" y "Pitchfork".

Su último lanzamiento en YouTube fue "Self Care". En esta canción Mac Miller decía: "Tengo todo el tiempo del mundo y por eso ahora me relajo. Además, sé que es un sentimiento hermoso. El olvido, oh sí, el olvido".