Hondureño que formó parte de las maras reacciona ante capturas en El Salvador

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-Ante la ola de violencia y capturas de mareros y pandilleros en El Salvador, Jairo Fúnez, oriundo de Choluteca, Honduras, decidió contar su historia en las redes sociales sobre lo duro que fue salir de las maras y pandillas estando en Estados Unidos.

Fúnez, que ahora cuenta con un doctorado y es profesor de la Universidad Tecnológica de Texas, decidió hablar sobre su historia en las redes tras la lucha que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene contra las organizaciones criminales.

“Hace un año escribí esto: Para los que no me conocen, yo era uno de esos mareros/cholos despreciados por la sociedad. Como indocumentado en los Estados Unidos la vida no fue fácil”, inició su hilo en Twitter, en el que adjuntó algunas imágenes de cuando formó parte de las maras.

“Ahora no formo parte de ese mundo, no porque sobresalí como individuo sino porque tuve el apoyo de mi familia y porque ellos si tenían las condiciones para poder hacerlo”, recuerda.

“Por otra parte, tuve suerte de no terminar en la cárcel o muerto como muchos de mis amigos. ¿A cuántos mareros/cholos brillantes se les negó la educación? ¿Cuántos mareros son productos de las guerras civiles y el trauma colectivo que conllevan?”, reprochó el oriundo del sur de Honduras.

Agregó que “mientras muchos hablan de los mareros utilizando discursos fascistas no mencionan las injusticias sociales, económicas, políticas, culturales y étnicas/raciales. Se vuelven cómplices a estas injusticias y estructuras sociales, especialmente si se benefician de dichas estructuras”.

Finalmente, Fúnez recomienda: “Para pensar en el por qué de la existencia de las maras, hay que ir más allá de las discusiones individuales y pasar al análisis estructural. Si seguimos con nuestros análisis individuales, nunca llegaremos a las raíces de los problemas sociales”.