Xiomara Castro envía tibia felicitación a Milei por triunfo en Argentina

“Qué bueno que en Argentina respetan la voluntad popular. En Honduras el 86% de votos escrutados no garantiza el triunfo yo lo experimenté personalmente en 2017. Con el 71% de los votos escrutados tenía ventaja de 5%, tendencia irreversible según las estadísticas que se manejan en todo el mundo, pero sin representantes en el Tribunal Supremo Electoral quedé expuesto a las negociaciones entre los que si tienen representantes”, escribió Nasralla.

“Manuel Zelaya vendió mi triunfo al narco dictador que está preso en Nueva York quien se reeligió violando la Constitución a pesar que ni siquiera había ganado las elecciones de 2013 que también me las robó por no permitirle al PAC tener representante en los organismos electorales ni en las mesas”, agregó.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el respeto y la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”, dijo el expresidenciable de Unión por la Patria.

“Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad y tarea de dar certezas sobre el funcionamiento político, social y económico es responsabilidad del presidente electo y esperamos que así lo haga”, agregó.

Javier Milei asumirá las riendas de una Argentina que en los últimos años se ha visto asfixiada por la inflación y la delicada situación económica y social que ha atravesado en los últimos años.

Milei ganó la presidencia en Argentina y ahora las expectativas están puestas en ver si cumplirá con polémicas propuestas como la dolarización del país, una reforma económica, reducción de gastos estatales, cierre de ministerios y la privatización de varios servicios públicos.