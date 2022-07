“Dejan demostrado que tienen doble discurso”: Tomás Zambrano critica rechazo al juicio político por Lista Engel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La inadmisión de la solicitud de realizar juicio político a dos de los 15 hondureños mencionados en la Lista Engel, publicada hace algunos días por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha causado una ola de reacciones en contra de los parlamentarios de los partidos de oposición en el Congreso Nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Tomás Zambrano, actual presidente de la bancada del Partido Nacional. Zambrano dijo que los que hoy ejercen en poder -refiriéndose a Libre y al PSH- han dejado demostrado su doble discurso.

“Queríamos dejar fijada nuestra posición como partido, pero no nos dieron la palabra los que en el pasado pedían juicio político. Dejan demostrado que tienen doble discurso. Se han hecho de la vista gorda hoy que les señalan a sus compañeros”, dijo el parlamentario por el departamento de Valle.

La solicitud para un juicio político en contra de los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, había sido presentada por la diputada del Partido Anticorrupción Karen Martínez, quien acudió el martes con una pancarta y exigió que ambos fuesen sancionados por aparecer en la lista señalados por diferentes actos de corrupción.

El miércoles por la noche, Zambrano dijo que como bancada nacionalista no estaban pidiendo nada, pues “queremos escuchar que se pronuncien los que hoy gobiernan de manera ilegal este Congreso”, debido a que en el pasado, Luis Redondo, titular del Legislativo, había pedido vía Twitter que se sometiera a juicio político a los hondureños señalados en una Lista Engel anterior.

Según Zambrano y otros diputados de oposición, Redondo habría cambiado de parecer ahora porque en la lista se incluye a tres actuales funcionarios, con los cuales su Partido Salvador de Honduras hace cogobierno.

“Se les ha caído la máscara, el pueblo ya los está conociendo y esa gente que los llevó, más de un millón de hondureños que votó por ustedes por un sentimiento de odio que sembraron durante años, porque ese millón de votos no es de Libre, es de diferentes partido políticos, sin (Salvador) Nasralla no ganaban, sin los liberales no ganaban, sin los que votaron de forma independiente no ganaban, ese millón de hondureños que los tiene sentados hoy en la presidencia, los va a sacar en 2025, porque ustedes siguen sembrando odio”, dijo Zambrano.

