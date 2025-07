​​​​​"Su obligación es presentarla ante el Congreso": Nasralla, tras intención de renuncia de Hall al CNE

Ante esta declaración, Nasralla afirmó que Hall no notificó ni a él ni al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal sobre sus intenciones, y recalcó que la renuncia aún no tiene validez legal.

Hall aún no ha realizado los trámites correspondientes para ser sustituida en el cargo. Su intención de renunciar la dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia de Ana Paola Hall como consejera representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no es un hecho, aseguró Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por dicho instituto político.

“Ella dijo: ‘Pongo mi cargo a disposición’. Si mira que hay mucha efusividad para que lo ponga, pues lo pondrá, pero en este momento ella no la ha puesto”, afirmó el político.

Respecto a la postura del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, explicó que no se han reunido porque Hall no ha presentado formalmente la renuncia. Añadió que no está obligada a hacerlo ante el partido, ya que quien debe recibirla es el Congreso Nacional.