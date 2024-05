7,000 personas esperan un cupo para ser intervenidos quirúrgicamente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El déficit de profesionales de la salud, así como la falta de insumos médicos que hay en el sistema sanitario público ha provocado que miles de hondureños tengan que esperar por mucho tiempo para ser intervenidos quirúrgicamente.

Una de ellas es Cinthia Castro quien desde agosto del 2023 espera por un cupo en el Hospital San Felipe para ser operada por desprendimiento en la retina de su ojo izquierdo.

“He ido dos veces porque supuestamente me iban a operar. La primera vez fue el año pasado y no me operaron porque me dijeron que no estaba el especialista (retinólogo), la segunda vez fui a inicios de este año y me dijeron que no podía operarme porque la máquina estaba mala”, aseguró Castro.

El personal de salud le recomendó estar llamando al hospital para saber si hay un cupo disponible, también le dio la opción de buscar un hospital privado para realizar su cirugía, recordó.