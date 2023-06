Se intensifican las protestas de los médicos en el IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Para nada vine hoy, me encontré con eso que no me van a realizar mi cirugía por esa mentada protesta, para nada uno paga seguro”, dijo José Zelaya, un paciente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Esta situación la vivieron varios pacientes afiliados al IHSS al darse cuenta que los médicos decidieron cancelar el servicio de cirugías selectivas desde el lunes como parte del incremento de acciones hasta ser escuchados y sus peticiones se concreten.

Desde la semana pasada, los galenos se han mantenido en paro laboral a nivel nacional en exigencia a una nivelación de salarios anual de acuerdo con el grado de inflación del país.