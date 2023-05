Salvador Nasralla trabajará sin presupuesto a partir de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, designado presidencial, actualizó sobre la situación de su despacho -ubicado en el Centro Cívico Gubernamental- luego que el gobierno le suspendiera el presupuesto asignado a su oficina y el pago de salarios.

El líder del Partido Salvador de Honduras cuenta con ocho empleados en su oficina, pero dijo que a partir de junio no quedará nadie en el despacho porque desde Casa Presidencial dejarán de transferirle dinero.

“Solo van a continuar pagando el sueldo que me corresponde, me lo hicieron saber en una carta que me envió el ministro Rodolfo Pastor. Me hicieron transferencia de enero a abril por salarios atrasados y en cuanto a presupuesto solo le darán a los otros dos designados y a mí no, ya me dijeron que no tendré presupuesto”.