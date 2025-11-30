Roberto Contreras aclara que su voto no fue anulado

El edil aseguró que el voto es válido, luego de que en una JRV se afirmara que su papeleta no tenía sello al ser depositada en la urna

    El Partido Liberal difundió una aclaratoria en la que afirmó que su voto es válido y pidió evitar la desinformación sobre el procedimiento electoral.

     Foto: Yosep Amaya| EL HERALDO
  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:03

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal aclaró mediante un comunicado que, pese a la polémica surgida por su voto, este no será declarado nulo.

La controversia ocurrió luego de que se reportara que la papeleta que depositó en la urna no contaba con el sello al momento de introducirla. El edil ejerció su voto en la Escuela César López Pérez, en la colonia Satélite.

Ante la circulación de versiones que apuntaban a la anulación de su voto, el edil emitió una aclaratoria en la que sostuvo que la papeleta sí tenía las firmas del presidente y del secretario de la mesa, como lo establece el reglamento.

Señaló que, según el instructivo oficial, cuando un voto no porta el sello en el momento del depósito, pero sí cuenta con las firmas, este puede ser sellado durante el escrutinio y se contabiliza con normalidad.

Los integrantes de la mesa explicaron que el documento debía regresar a la JRV antes de ser depositado y que, durante el escrutinio, toda papeleta debe contar con el sello correspondiente.

También atribuyeron parte de la situación a la aglomeración de medios que acompañó a Contreras durante su sufragio, lo que habría dificultado el procedimiento habitual.

Mientras tanto, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó que hasta las 5:00 p. m. 2,841,478 ciudadanos habían sido verificados, cifra que continuaba en aumento.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

