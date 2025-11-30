Roberto Contreras aclara que su voto no fue anulado

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal aclaró mediante un comunicado que, pese a la polémica surgida por su voto, este no será declarado nulo.

La controversia ocurrió luego de que se reportara que la papeleta que depositó en la urna no contaba con el sello al momento de introducirla. El edil ejerció su voto en la Escuela César López Pérez, en la colonia Satélite.

Ante la circulación de versiones que apuntaban a la anulación de su voto, el edil emitió una aclaratoria en la que sostuvo que la papeleta sí tenía las firmas del presidente y del secretario de la mesa, como lo establece el reglamento.

Señaló que, según el instructivo oficial, cuando un voto no porta el sello en el momento del depósito, pero sí cuenta con las firmas, este puede ser sellado durante el escrutinio y se contabiliza con normalidad.