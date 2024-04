Renuncia de Nasralla deberá ser sometida a análisis jurídico de gerencia administrativa del CN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, explicó que con la presentación de la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla el Congreso Nacional deberá realizar los análisis jurídicos necesarios y escuchar a la gerencia administrativa del Poder Legislativo.

“No le veo ningún problema a la renuncia, yo creo que debería de ser aceptada en mi opinión personal, este es un tema de politiquería, esto no resuelve el problema de país y, por lo tanto, no debería de causar gran alarma a nivel nacional que Salvador Nasralla renuncie o no renuncie, eso no cambia nada en el país”, detalló Sarmiento.