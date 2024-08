Reina de las Olimpiadas Especiales del Festima 2024 conmueve con mensaje

“Hola a todos, mi nombre es Nicole Abigaíl Lobo Durón, con síndrome de Down y hoy te quiero decir, acéptame tal como soy, sí, soy especial para ti y hoy te quiero contar, porque vea que sí, que me puedo levantar, mirarme bien, puedo aprender, jugar, reír, comprender, ayudar a los demás, caminar junto a otros”, comenzó Nicole, con una sonrisa que iluminó la entrevista.

Nicole destacó su deseo de soñar y disfrutar la vida como cualquier otra persona. “Quiero soñar, quiero disfrutar la vida como uno más. Soy apenas una niña”, dijo, subrayando su derecho a ser tratada con amor y respeto.

“Soy un ángel del amor, necesito ser amado, comprendido, educado. Me gusta pintar, también bailar y actuar. No soy enferma, no tengo problema, solo quisiera que tú me comprendas”, continuó, haciendo un llamado a la empatía y la inclusión.