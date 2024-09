Por no mantener a sus hijos inscriben a 12 padres en Registro de Deudores

El primero de estos casos, luego de la creación del Registro de Deudores, fue tramitado el pasado 5 de junio de 2024, cuando una madre hizo todas las acciones correspondientes, acreditando que el padre de su hijo o hija no había cumplido con la manutención ordenada por la sentencia de un juez de familia.

El Poder Judicial está en la obligación de ubicar y notificar formalmente a la persona inscrita para que sepa que ha sido incluida en este Registro; pero, además, se enviará los oficios a las demás entidades del Estado y privadas para cumplir con las restricciones que manda la ley.

Entre las restricciones que tienen los incluidos en el Registro de Deudores está el no poder tramitar o renovar su licencia de conducir, no solicitar o renovar su pasaporte para salir del país, no solicitar tarjetas de crédito, la imposibilidad de crear un negocio o empresa, entre otros impedimentos legales.