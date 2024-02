Ráquel Obando violó artículo 315 de la Constitución, afirman expertos

Asimismo, el golpe a la Sala de lo Constitucional que se materializó el pasado viernes por la presidenta de la CSJ solo responde a situaciones políticas y no precisamente de leyes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el golpe a la Sala de lo Constitucional ya está materializado, Wagner Vallecillo puede no aceptar la coordinación de esta sala como cátedra de transparencia en esta semana clave en el Poder Judicial .

“El tema no es la ley, es lo político, el tema es que necesitamos conocer las certezas jurídicas de esos artículos que están a interpretaciones encontradas porque creo son cuestiones de interpretación a lo interno de la Corte ”, analizó la abogada Reina Rivera.

“Necesitamos conocer las certezas jurídicas de esos artículos que están a interpretaciones encontradas”, reiteró la abogada Rivera.

No obstante, para el magistrado Mario Díaz, la presidenta Obando no ha lesionado ninguna ley. “Consideramos que las rotaciones que se hicieron están basadas en derecho, no hay ninguna ruptura de ninguna norma constitucional”, dijo .

“No se ha alterado nada, no hay irrespeto a ninguna norma. La presidenta constitucionalmente tiene las funciones de administrar y eso hizo”, reiteró el magistrado de la Sala de lo Penal.