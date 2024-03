Presupuesto limita creación de nuevas plazas docentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las 6,000 nuevas plazas docentes que se requieren para cubrir parte del déficit que hay en el sistema educativo público no se crearán este año debido a la falta de presupuesto en la Secretaría de Educación.

El viceministro de Educación, Edwin Hernández, indicó que la creación de las nuevas estructuras no se hará realidad este año. “Eso no va, mientras no den el presupuesto”, manifestó.

Mientras su homólogo Jaime Rodríguez dijo no saber, pero aseguró que no hay presupuesto.

A pesar que este año la Secretaría de Educación recibió unos 2,600 millones de lempiras más en su presupuesto, la mayor parte del dinero es para el pago del reajuste salarial de los docentes activos.

Ante la promesa incumplida de las autoridades, los padres de familia, incluso los mismos profesores señalan que es una deuda que quedaron a deber.

Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), apuntó que en 2023 las autoridades aseguraron que estaban trabajando para incluir en el presupuesto general fondos para la creación de las plazas: “Este año se tenía la esperanza que se incluyera en el presupuesto, el año pasado se dijo que iba el presupuesto para las plazas, pero nos mintieron”.

El dirigente magisterial enfatizó que “las autoridades hablan de incremento en el presupuesto, pero no es para incrementar la inversión, solamente es para la demanda salarial y que no era la que el magisterio suponía”.

Las 6,000 nuevas estructuras son las mínimas que se requieren, porque la realidad es que son más de 12,000 plazas que se deben crear para resolver el problema de la falta de profesores.

Son unas 6,000 para reducir la uni y bidocentes, aproximadamente 2,000 para completar las horas clases de los profesores y unas 3,000 para ampliar la cobertura en el nivel prebásico, que se encuentra abandonado, detalló Navarrete.

Mientras no se creen nuevas estructuras y se siga jugando con las plazas que dejan los jubilados, las protestas en los centros educativos exigiendo maestros seguirán, señalaron expertos.

En las últimas semanas se han reportado tomas de centros por falta de profesores en ciudades como San Pedro Sula, Choluteca, Siguatepeque, Comayagua y algunos municipios de Olancho.