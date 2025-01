El presupuesto 2025 podría no aprobarse ante falta de votos y acuerdos

1

Tegucigalpa, Honduras.- Sin consensos para la aprobación del Presupuesto General 2025 siguen los diputados del Congreso Nacional tras un mes de negociaciones fallidas. Desde el oficialismo y la oposición no descartan que el proyecto no sea aprobado al no lograrse los acuerdos.

Al verse incierta la aprobación del proyecto, la Secretaría de Finanzas inició este ejercicio fiscal con una prórroga del presupuesto del año 2024, que asciende a L407,137.5 millones, de acuerdo con sus portales oficiales.

“Yo no veo condiciones ni voluntad en estas bancadas para que aprueben con el voto el presupuesto. Si no se llega a ningún acuerdo antes del 24 de enero, porque el 25 se instala la cuarta legislatura, creo que la discusión del presupuesto 2025 debe ser historia y trabajar con el de 2024”, dijo el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona.

Merary Díaz, parlamentaria del Partido Nacional, indicó que “la ejecución del presupuesto 2024, pueblo hondureño, sepa que no alcanzó ni el 100%. Llegaron casi al 45% en la ejecución de la inversión pública; no generaron empleos, no generaron buenas condiciones”.