Por cinco años buscan reelegirse titulares del RNP

Asimismo, detallaron que en la actual administración se ha adquirido una impresora con capacidad de impresión de 1,500 identidades por hora.

No obstante, diversos sectores han pedido que los tres comisionados no sean reelectos porque no han estado a la altura del cargo, sobretodo al enrolar personas en Estados Unidos.

“Para nosotros es nefasto que llegara a suceder esto ya que estos tres comisionados fueron incapaces de enrolar a los hondureños en el extranjero y nos excluyeron del pasado proceso electoral”, acotó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.