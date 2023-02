Por cada 100 mil habitantes, hay menos de cuatro odontólogos en Honduras

El cierre de plazas por determinaciones políticas y falta de pago de salarios a odontólogos por contrato son algunos de los obstáculos con los que deben bregar día a día.

“Me deben casi tres meses de salarios y no tengo mucho dinero ya, estoy con deudas, pero no dejo de trabajar, así que si yo no paro mis labores, quiero que las autoridades me paguen lo que me deben porque ya es demasiado, yo y otros más estamos así”, manifestó un profesional afectado, quien pidió que no se revelara su nombre.