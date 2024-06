‘Pepe’ Lobo sobre muerte de ‘El Licenciado’: “Solo puedo lamentar a mi hijo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Escueto en sus respuestas, con un semblante triste por referirse al tema y asegurando que solo le queda lamentar la muerte de su hijo Said Lobo, reaccionó el expresidente de Honduras (2010-2014), Porfirio Lobo Sosa, por el fallecimiento de Erick David Macías Rodríguez alias “El Licenciado” al interior de su prisión.

“No tengo nada que hacer más que lamentar la pérdida de mi hijo es todo lo que tengo que hacer, yo no lo conocí (a Macías Rodríguez), más que lo que miré en las fotografías ahí de él y cosas así pero no tengo nada que hacer, para nosotros para mí en particular perdí mi hijo y no hay nada que nos lo vaya a traer de vuelta”, opinó el exmandatario hondureño.

Del mismo modo, Lobo Sosa reveló que no asistió a ninguna de las audiencias del juicio contra los involucrados en el asesinato de su hijo, pues consideró que ese capítulo lo “cerró el 14 de julio de 2022”.

“No hemos tenido ninguna presencia ni en las audiencias ni nada más, lo que sí era esperar que se hiciese justicia, pero una vez que han sido capturados, que han sido sentenciados, consideramos que se llevó a los culpables, pero no tenemos nada, más que eso”, agregó el exgobernante hondureño.

Asimismo, manifestó que el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignado para el caso de Said Lobo y tres jóvenes más no lo ha informado de más avances en las investigaciones de la muerte de su hijo, por lo que se desconocen si están en investigación otros sospechosos.

“Teníamos la presencia permanente de un agente que fue designado para el caso de Said y él nos mantenía al tanto de todo lo que estaba avanzando la investigación, pero la verdad es que no he ido, pero al final para nosotros el dolor, la pérdida de nuestro hijo no hay nada que nos lo vaya a recuperar”, opinó Lobo Sosa.