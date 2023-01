Padre Juan Ángel López tras la muerte de Benedicto XVI: “Dios le conceda el premio de los justos”

No me cabe duda que conocimos a un santo y no a un santo cualquiera, ¡a un gran santo!

Dios le conceda el premio de los justos y le alcance la corona de Gloria merecida por haber corrido hasta la meta con fidelidad y perseverancia.

¡Benedicto XVI siga intercediendo por la Iglesia de su Señor a la que sirvió con tanto amor!”

La publicación la acompañó con una destacada frase de Benedicto. “Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada -absolutamente nada- de lo que hace la vida libre, bella y grande”.