Asfura sobre Venezuela: "No podés tener relaciones donde no se respeta la democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, expresó que Honduras debe reconsiderar sus relaciones diplomáticas con gobiernos que, a su juicio, no respetan la democracia ni la libertad.

Su declaración se dio durante una entrevista en la emisora HRN, donde abordó la situación política en Venezuela.

El aspirante nacionalista sostuvo que el país no debería mantener vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como "ilegítimo".

Cuestionó los resultados de las elecciones venezolanas del 27 de julio, proceso en el que figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González denunciaron irregularidades.