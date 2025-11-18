Asfura sobre Venezuela: "No podés tener relaciones donde no se respeta la democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, expresó que Honduras debe reconsiderar sus relaciones diplomáticas con gobiernos que, a su juicio, no respetan la democracia ni la libertad.
Su declaración se dio durante una entrevista en la emisora HRN, donde abordó la situación política en Venezuela.
El aspirante nacionalista sostuvo que el país no debería mantener vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como "ilegítimo".
Cuestionó los resultados de las elecciones venezolanas del 27 de julio, proceso en el que figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González denunciaron irregularidades.
"No podés tener relaciones donde no se respeta la democracia y la libertad", reiteró Asfura, al señalar que, en su opinión, en Venezuela no hay condiciones de legalidad.
La postura del presidenciable coincide con la del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien el 17 de noviembre afirmó que, de resultar electo, Honduras rompería relaciones con Venezuela si no se producen cambios en ese país.
Según Nasralla, los vínculos diplomáticos solo podrían restablecerse cuando exista un gobierno elegido libremente y reconocido por la comunidad internacional.
Las declaraciones se producen en medio del debate sobre la política exterior hondureña, de cara a las elecciones generales el 30 de noviembre.