Nasry Asfura expone sus propuestas para transformar a Honduras en foro de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, participó en el Foro Universitario “Diálogo Político” realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde expuso su visión sobre los principales desafíos del país y las propuestas que plantea para enfrentarlos. El evento contó con la presencia del rector Odir Fernández, autoridades académicas, invitados especiales y representantes estudiantiles, quienes escucharon su exposición centrada en temas como descentralización, infraestructura, salud, seguridad y empleo.

"Mi compromiso es trabajar, trabajar y trabajar por Honduras. No podemos seguir esperando que todo se resuelva desde el Gobierno Central; debemos fortalecer a las municipalidades, que son las que realmente conocen las necesidades de la gente", expresó Asfura durante su intervención. Asfura señaló que la descentralización es uno de los ejes centrales de su propuesta. Planteó que las 298 municipalidades del país deben contar con más recursos, autonomía y capacidad de respuesta para resolver los problemas de sus comunidades sin depender completamente del gobierno central. El líder nacionalista destacó que mejorar la infraestructura es clave para el desarrollo. Explicó que su propuesta incluye no solo la construcción de carreteras, sino también la reparación de escuelas y mantenimiento de centros educativos, con el objetivo de impulsar el comercio, la producción y el empleo en las comunidades.