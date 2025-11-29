Ministerio Público desplegará fiscales para perseguir delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) desplegará este domingo 30 de noviembre un equipo de fiscales y agentes de investigación en distintos centros de votación en distintos departamentos del país, como parte del plan de acompañamiento y persecución de delitos electorales durante las elecciones generales 2025. El portavoz regional del MP en la zona norte, Elvis Guzmán, confirmó a EL HERALDO este sábado que la institución “ya tiene todo un equipo para ejercer funciones en Cortés y Yoro”, a fin de atender posibles denuncias o incidencias relacionadas con el ejercicio del sufragio. En ambos departamentos, precisó, se movilizarán al menos 50 fiscales, que cubrirán municipios y centros de votación clave en esa región del país.

Los equipos de respuesta -explicó el portavoz- estarán acompañados por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Preventiva y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes también se desplazarán hacia los centros electorales si se reporta algún hecho que afecte la participación ciudadana o la integridad del proceso. Guzmán detalló que los fiscales han recibido entrenamiento especializado durante un mes, con el objetivo de conocer a fondo el marco legal aplicable a los delitos electorales. "La idea es evitar lo humanamente posible anormalidades durante la jornada y que la población pueda interponer denuncias", enfatizó. Entre los delitos que estarán siendo perseguidos por la Fiscalía están la destrucción de propaganda electoral, compra o venta del voto, violación de la secretividad y libertad del sufragio, impedir el ejercicio de los derechos electorales, alteración de resultados o actas en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sufragar estando inhabilitado por la ley y generar violencia que afecte o perturbe la elección.