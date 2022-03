Luis Zelaya: “USA no tiene aliados, tiene peones útiles a sus intereses”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estados Unidos no tiene aliados, pero sí “peones útiles”, aseguró la mañana de este jueves Luis Zelaya. Su reacción ocurre después de que un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera luz verde a la extradición del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.



El juez Edwin Ortez concedió la noche del pasado miércoles extraditar a Hernández tras considerar que la carga probatoria enviada por Estados Unidos es suficiente para que el exgobernante de Honduras siga su proceso y enfrente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Para el reconocido liberal quedó evidenciado que “USA no tiene “aliados”, tiene “peones útiles” a sus intereses... NUNCA lo olviden quienes se emborrachan de poder”.



La “justicia llega, tarde a veces, lastimosamente de USA, pues nuestra institucionalidad no vale ahora mismo. Por eso deber ineludible reconstruirla”, agregó en su cuenta de Twitter.



Esta misma inquietud la han planteado otros políticos como el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, quien también lamentó que la justicia hondureña no se pueda encargar de casos de esa índole.