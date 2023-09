“Lo que vimos fue un circo, un mitin, un show”: Cohep sobre llegada de Marlon Ochoa con cajas de supuestas evidencia al MP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) aseguró que las supuestas evidencias presentadas por el director del Servicio Administrador de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en contra de varios empresarios a los que acusa de haber sido beneficiados con exoneraciones no son pruebas contundentes, pues es el Ministerio Público el que debe validarlas y hacer las acusaciones respectivas.

El gerente de Empresas Sostenibles del Cohep, Gabriel Molina, dijo en una conferencia de prensa que “lo que hoy (miércoles) vimos fue un circo, un mitin político, un show, que no genera certidumbre. Ese mal uso de los recursos públicos pudieron haberlos invertido en pizarras, en útiles escolares para las escuelas, pero no... ahí vimos un montón de cajas que no pesaban nada, pero vamos a ver si tienen esas 20 mil hojas”.