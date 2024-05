¡Lo logró! Hondureño de 74 años aprobó examen y estudiará en la UPNFM

“Sí se puede, tengo 74 años, mi nombre es Guadalupe Pineda, vivo en las Faldas del Pedregal, hago comalitos, vendo chatarritas porque también (ayudo) el medio ambiente”, manifestó.

“Soy positivo. Me decían, ‘don Guadalupe, ¿para qué va a estudiar si usted ya está viejo?’ Eso fue en el 2000 y yo estaba chavalón (joven), hoy me siento más cipote porque tuve espíritu de vida y estoy aquí, pase o no mi examen mi meta la tengo y llegué hasta acá”, expresó el catracho.

Afortunadamente, logró aprobar su examen y asegura que se siente muy feliz por esta nueva etapa en su vida.

“Me siento orgulloso y bendecido porque Dios me ha traído hasta acá... Bendecido y apoyado por las autoridades de esta universidad”, dijo contento.

Tras la noticia positiva, Guadalupe también recibió un ansiado obsequio: una bicicleta para desplazarse a sus clases, la cual le fue regalada por el presentador de televisión Gustavo Leone.

El septuagenario aconsejó a los hondureños no rendirse y “poner a Dios en primer lugar y si creen en la Virgen que también la pongan de primera”.

“Una vez que supe que había aprobado el examen me salieron desafíos diciéndome: ‘¿Y es que va a llegar a los 100 años?’, pero me alejé de esa gente negativa. Yo tengo fe en que llueve, truene o relampaguee, voy a llegar a la meta”, confió.