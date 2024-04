Hondureño de 74 años hizo prueba de aptitud para estudiar inglés en la UPNFM

Pineda, quien aspira a estudiar inglés, dijo que su meta es ser un ejemplo para la niñez y la juventud en Honduras, para que no se den por vencidos y sepan aprovechar las oportunidades educativas que existen.

“Soy positivo. Me decían, ‘don Guadalupe, ¿para qué va a estudiar si usted ya está viejo?’ Eso fue en el 2000 y yo estaba chavalón (joven), hoy me siento más cipote porque tuve espíritu de vida y estoy aquí, pase o no mi examen mi meta la tengo y llegué hasta acá”, expresó el catracho.