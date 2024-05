Liberales aguardan por respuesta de Eduardo Maldonado para elecciones de 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De cara al proceso electoral primario, desde lo interno del Partido Liberal solicitarán en los próximos días al periodista y empresario Eduardo Maldonado responder la solicitud girada por miembros de la institución rojiblanca para asumir una precandidatura presidencial.

Sobre la respuesta, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, señaló que “el peor de los casos sería no encontrar el candidato que quieren muchos y es por eso que le solicitarán a Eduardo Maldonado para que dé una respuesta”.

A menos de un año para la celebración de las elecciones primarias de marzo de 2025, Maldonado aún no ha definido si rechazará o no la petición de las filas del Partido Liberal para encabezar una corriente interna.

“Tengo propuestas, pero aún no he tomado una decisión. Eso debe sentirse y hasta ahora no estoy convencido, sé lo que representa esta responsabilidad”, reiteró Maldonado.