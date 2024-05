Eduardo Maldonado sobre precandidatura presidencial: “Aún no he tomado una decisión”

“He hablado con casi todos los sectores, me han visitado y no es nada fácil para mí la presión que siento, pero en su momento responderé a esta petición que me hacen porque esa decisión no puede ser una decisión de ambición o de ego”, adujo.

Inició diciendo que “aún no he tomado una decisión política, quiero agradecer a todas las personas de mi partido que consideran que soy una opción”.

Agregó que “si yo decido tomar esta opción va a ser no para perder, sino para ganar y creo que tendré que llevarme a muchos de encuentro. El pueblo hondureño está molesto porque se le han ofrecido muchas cosas y considero que es una responsabilidad enorme; yo no estoy pidiendo nada porque a mí me han ofrecido esa opción política en el Partido Liberal y no es una decisión solo mía”.

A su vez, opinó que el Partido Liberal debe abrirle las puertas a quienes deseen sumarse, incluido Salvador Nasralla si este así lo considera.

“No tengo adversarios en el Partido Liberal y no llegaría para dividir, sino para unir todas las fuerzas. No es bueno para el Partido Liberal que surja alguien y que el que perdió no lo respalde porque eso es lo que se ha vivido en las últimas elecciones... Los partidos tienen que estar abiertos a quienes deseen participar porque no se puede desechar a nadie”.

Finalmente, dijo que “no me han dado plazos y todavía no he decidido. Gobernar un país no es nada fácil, no hay ninguna limitación, pero la presidencia de una nación no es juego y hay que decir que ahora cualquiera se lanza y a veces no lo sigue ni la suegra. Han ocupado las precandidaturas para hacerse ricos y yo tengo una responsabilidad enorme en una empresa que Dios me ha dado”.