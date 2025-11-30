Largas filas y molestias: así se viven las elecciones generales en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Los hondureños han acudido responsablemente a ejercer el voto; sin embargo, hay molestia por las largas filas, ya que el proceso "avanza demasiado lento". En Choluteca el ambiente es de molestias, pues, según denuncian, existe desorganización, lo que impide que las filas avancen con normalidad. "Estamos desde antes de las ocho de la mañana esperando. Atendieron primero a las personas de la tercera edad; estamos de acuerdo, pero tuvieron pleitos entre ellos (Junta Receptora de Votos)", dijo una de las personas presentes.

La hondureña denunció que, luego de 1 hora y 20 minutos, la fila seguía sin moverse.

"Las personas que estamos en la fila no podemos votar, sino las que ellos quieren", dijo la ciudadana. Por su parte, el candidato a alcalde del Partido Nacional, Ever Aplicano, llamó a la población a votar, asegurando que "voto masivo mata fraude". "Vamos a lograr el objetivo. Hemos trabajado fuerte y estamos bien organizados. En el Partido Nacional vamos a trabajar sin distingo de colores", dijo Aplicano. Las quejas se reportaron en la escuela Dionisio de Herrera, donde además de denunciar un proceso lento, aseguraron que las personas no estaban respetando el orden de llegada.