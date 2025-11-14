“La política es para ayudar”: Arnold Burgos busca un escaño en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en un escenario de crisis económica, social y política. En ese contexto, el programa Hablemos de Política, de Grupo OPSA, abrió su espacio a nuevas figuras que buscan un escaño en el Congreso Nacional. Entre ellas está Arnold Burgos, periodista con 16 años de experiencia en cobertura de calle, ahora candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán. Burgos se presentó como una “cara nueva” dentro del nacionalismo, con el énfasis puesto en la transparencia, la rendición de cuentas y la generación de empleo.

Él mismo sintetiza su visión con una frase que marca distancia de la política tradicional: "El objetivo de la política es ayudar a las personas, no ayudarse de la política". Burgos afirma que su decisión de dar el salto del periodismo a la política se sustenta en el conocimiento directo de la realidad hondureña. "Me conozco todos los departamentos del país, la mayoría de los municipios, y conozco perfectamente los problemas de Honduras. A mí nadie me los puede contar porque yo los sé", dice al recordar su trabajo como reportero en comunidades afectadas por violencia, pobreza y falta de servicios básicos. Además de prometer una agenda centrada en empleo, emprendimiento y simplificación de trámites, lanza un mensaje de advertencia al electorado sobre lo que, a su juicio, está en juego en estos comicios. "La democracia pende de un hilo. Si Libre vuelve a ganar, aquí en Honduras no volverán a haber elecciones. Nos convertiremos en una Venezuela, en una Cuba, en una Nicaragua". Por eso insiste en que "voto masivo mata fraude" y llama a votar temprano y en familia el 30 de noviembre.

Crítica al manejo de emergencias

El diálogo inicia marcado por la emergencia climática reciente, que dejó muertos, miles de personas afectadas y cuantiosas pérdidas materiales en varias zonas del país, especialmente en el Distrito Central. Burgos, quien asegura tener una especialidad en desastres naturales cursada en Japón, lamenta que año tras año se repita el mismo patrón de tragedias sin que exista una política seria de prevención. “Es lamentable la situación que estamos atravesando porque las autoridades no se han concentrado en prevención”, señala. El candidato nacionalista atribuye parte del desastre a la forma en que ha crecido Tegucigalpa y Comayagüela. Describe una capital expandida “de manera irregular, irresponsable y desordenada”, donde durante décadas se han autorizado o tolerado viviendas en zonas de alto riesgo, justo sobre fallas geológicas o laderas inestables. Sobre el caso del reparto donde se perdieron decenas de casas, resume: la ciudad “aguantó muchos años” hasta que la cantidad de lluvia acumulada desencadenó el deslizamiento. Burgos contrasta la respuesta hondureña con la experiencia japonesa. Explica que allá la política pública se centra en la prevención desde la niñez. “Desde los más chiquitos, a los niños, son los primeros que las autoridades capacitan para que estos niños sean los que trasladen sus conocimientos adquiridos en las escuelas a sus padres por el tema de reacciones de tsunami, de terremoto”. Considera que Honduras debería replicar esa cultura de prevención y educación temprana, y no limitarse a la “reacción” cuando el desastre ya ocurrió. En su relación con los municipios de Francisco Morazán, afirma que esa misma carencia se percibe en todo el departamento. Sostiene que los alcaldes y el Gobierno central siguen actuando tarde, pese a que “hay colonias, barrios y aldeas que dependen de un hilo” ante cada temporal. Por ello dice que, si llega al Congreso, impulsará iniciativas que obliguen a priorizar obras preventivas en zonas de alto riesgo antes de que haya más pérdidas humanas y materiales.

De reportero a candidato

Arnold Burgos aclara que antes de iniciar su campaña renunció al medio de comunicación donde trabajaba, porque considera incompatible ejercer el periodismo y hacer política electoral al mismo tiempo. “Presenté mi renuncia porque no estoy de acuerdo en que el periodista esté ejerciendo y esté politikeando”, explica. A su juicio, utilizar la pantalla para promover una candidatura es aprovecharse de la imagen construida como comunicador. Respecto al financiamiento de su campaña, afirma que vive de la publicidad que gestiona a través de sus redes sociales y del trabajo con empresas privadas. Señala que su último jefe en televisión le permitió dedicar tiempo a proyectos publicitarios, lo que se convirtió en su principal fuente de ingreso. “Vivo de la publicidad. Soy una persona que está casada, tiene familia, paga universidad de mi hijo... Son los gastos naturales de cualquier hondureño en una Honduras complicada, sumergida en la pobreza”, comenta. Reconoce que las campañas son costosas, en especial cuando se busca ayudar a la gente “con las cosas básicas” en un contexto de desempleo masivo. En ese marco admite que ha recibido apoyo de empresarios y de figuras como su exjefe Eduardo Maldonado, quien le donó un espacio publicitario en televisión: “Solo ayer se me aprobó un millón de lempiras en un spot publicitario. No lo estoy pagando yo. Mi ex jefe, Eduardo Maldonado, me regaló un spot en HCH”. Calcula que, en total, ha ejecutado “menos de medio millón” de lempiras en lo que va de campaña, cifra que considera baja frente a otros aspirantes. Para blindarse, asegura que su relación con la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (Política Limpia) es de puertas abiertas. “Fui el primero en las primarias de presentarme a Política Limpia con documentación en mano”, recuerda. Contrató a una contadora para ordenar facturas, vouchers y RTN, y dice que incluso corrigió de inmediato una observación que le hicieron sobre un banner no reportado. “Hay que ser transparentes, Carlos. O sea, aquí desde que comenzamos hay que ser transparentes con todos los recursos que a usted se le da”.

Empleo y emprendimiento

Uno de los ejes centrales del discurso de Arnold Burgos es el empleo. El candidato asegura que su casilla es la 95 y la denomina “la casilla del empleo”. Plantea usar las subvenciones legislativas —que reconoce no serán eliminadas— como capital semilla para emprendimientos productivos, en lugar de convertirlas en una bolsa discrecional. “Yo quiero que las personas emprendan”, afirma, al explicar que prefiere dejar “una semilla importante” para que las familias generen sus propios ingresos y no dependan de un político cada cuatro años. Para ilustrar su enfoque, cuenta la historia de una señora mayor en la colonia Divagna de Comayagüela, que vende tortillas con una máquina semiindustrial. “Al día, vende cuatro mil lempiras en tortillas”, relata. Emplea a cuatro jóvenes en dos turnos y, gracias a la máquina que le donaron, produce con mayor rapidez y calidad. “Entonces dije yo, por aquí me voy a ir: que las personas emprendan”. A partir de ese caso, propone replicar apoyos similares con equipos y herramientas para pequeños negocios de comida, baleadas u otros oficios. También describe ejemplos de capital semilla para pulperías y cocinas caseras, siempre bajo una condición: no entregar efectivo, sino insumos, y acompañar con capacitación. “Nunca le voy a dar efectivo. Pero antes de eso, tengo que capacitarla”, dice sobre la idea de surtir una pulpería con productos básicos. Considera clave enseñar a reinvertir las ganancias y separar el consumo del negocio familiar: “Es como que yo ponga una pulpería en mi casa, yo soy el primero en que vamos a tomar los refrescos. Mis hijos se van a comer los churros. Entonces, hay que capacitarlos para reinvertir el dinero”. Su énfasis en el trabajo también se alimenta de historias personales recientes. Narra el caso de una joven repartidora en moto que, pese a que se le dañó el vehículo, hizo varios viajes a pie y en bus bajo la lluvia por solo 80 lempiras. Esa determinación, asegura, es la que quiere premiar con oportunidades: “A mí la gente que tiene sed de salir adelante, sed de trabajar para tener sus propios beneficios, esa es la gente que a mí me cae bien”. Promete que, si llega al Congreso, priorizará este tipo de perfiles para facilitarles empleo y apoyo.

Agenda legislativa

En cuanto a su agenda legislativa, Burgos lleva una lista de iniciativas que, dice, ya tiene “apuntadas” para no olvidar detalles. La primera es una “ley de empleo por hora mejorado”. Reconoce que la figura del trabajo por hora fue abusada por algunos empresarios para evadir prestaciones, pero cuestiona que el Gobierno de Libre la eliminara sin ofrecer alternativas. “Se abusó, sí se abusó. Pero libre quitó el empleo por hora y no puso una alternativa de trabajo”. Por eso propone un modelo en el que los trabajadores ganen lo justo por hora, tengan acceso al seguro social, aguinaldo y décimo cuarto mes de salario. Otra de sus propuestas es un paquete de reformas para la micro y pequeña empresa y una amplia simplificación administrativa. Señala que hoy emprender es “una tramitología terrible” y que muchos desisten de formalizar sus negocios por el exceso de requisitos. De ahí su idea de una “ley 2x1”. “Por cada trámite que se ingrese, se quiten dos que afectan”. Plantea digitalizar procesos en alcaldías y otras dependencias, de forma que los ciudadanos puedan gestionar permisos desde casa u oficina, sin filas ni costos extra. Burgos insiste en la necesidad de recomponer la relación entre el Gobierno y la empresa privada, a la que atribuye la mayor generación de empleo formal. Asegura que, por el actual clima político, se ha alejado la inversión nacional y extranjera, y que eso explica la salida de maquilas hacia países como El Salvador. Por ello sostiene reuniones semanales con empresarios de distintos rubros que, según dice, lo asesoran en propuestas de incentivos, estabilidad jurídica y atracción de inversión. Finalmente, impulsa una “ley de educación financiera” orientada a niños y jóvenes. “Cuánto hubiese querido yo llevar una clase de educación financiera”, confiesa. Su idea es que, desde la escuela y el colegio, los estudiantes aprendan a ahorrar, invertir y manejar cuentas bancarias como herramienta para enfrentar emergencias y planificar su futuro. A su juicio, combinar esta formación con oportunidades de trabajo por hora y facilidades para emprender puede cambiar, en el mediano plazo, la cultura económica de las nuevas generaciones.

Relación con “Papi a la orden”