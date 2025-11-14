Arnold Burgos expone su visión de transparencia y servicio rumbo al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Arnold Burgos, candidato a diputado por el Partido Nacional, llegó al foro Hablemos de Política para describir cómo concibe el servicio público y qué lo motiva a buscar una curul por el departamento de Francisco Morazán en las elecciones del próximo 30 de noviembre. Con menos de 40 años y una carrera consolidada en el periodismo, asegura que sus principios de transparencia, creatividad y rendición de cuentas son la base sobre la cual pretende ejercer cualquier función pública. Burgos afirma que su vida profesional ha estado guiada por la honestidad, la estrategia y el trabajo constante, valores que —dice— le han permitido abrirse camino en los medios de comunicación y ahora en la arena política.

Reconoce que decidió abandonar el periodismo porque no consideraba ético combinar ese rol con aspiraciones de liderazgo político: "No funciona esa mezcla; o se informa o se compite", reflexionó durante la conversación. En la entrevista, sostuvo que llega a esta contienda con un plan de gobernanza preparado y con la convicción de que tiene las capacidades, la actitud y las "manos limpias" para representar a su departamento. Su propuesta, asegura, se basa en comprender los problemas reales de la población y trabajar de forma directa con la ciudadanía para abordarlos.

Territorial y soluciones

Burgos destacó que su recorrido por los 28 municipios de Francisco Morazán le ha permitido comprender mejor las necesidades locales. Relató que ha escuchado a la militancia nacionalista, pero también ha colaborado con simpatizantes de otros partidos. En su criterio, ayudar no debe verse desde la óptica partidaria, sino como una responsabilidad humana. Su visión de apoyo comunitario se orienta a proyectos de impacto inmediato, principalmente relacionados con la alimentación.