Las mejores 14 fotos de la movilización del Partido Nacional en Tegucigalpa

Los militantes y autoridades del Partido Nacional caminaron por el bulevar Centroamérica este sábado 8 de noviembre para mostrar su respaldo al candidato Nasry Asfura previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. A continuación las mejores imágenes captadas por EL HERALDO.
Fueron cientos los asistentes a la convocatoria, que arrancó desde la segunda entrada de la colonia Kennedy y se extendió hasta el final del bulevar Centroamérica.
Uno de los momentos más virales de la actividad política fue cuando Nasry "Tito" Asfura sostuvo la Bandera Nacional y la besó, asegurando que ese es el verdadero color del pabellón.
Otro momento protagonizado por el aspirante presidencial y exalacalde del Distrito Central fue cuando se quiso acercar al estrado principal y para ello tuvo que subirse a una cerca.
Sin pensarlo mucho y a pesar de sus 68 años, Asfura saltó la cerca, desatando aplausos entre sus militantes debido a su fuerza y flexibilidad.
También se convirtió en un momento emotivo la entonación del Himno Nacional. En la imagen aparecen figuras reconocidas dentro del Partido Nacional, como la candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, el candidato a alcalde por el Distrito Central, Juan Diego Zelaya y el actual diputado, Tomás Zambrano.
En las últimas semanas, Nasry, también conocido como "Papi a la orden", se ha vuelto un personaje viral en redes sociales por acceder a grabar videos con sus seguidores llamando a "activar la racha" en TikTok (una secuencia de mensajes diaria entre una o más personas a través de mensajes y videos en esa plataforma.
Entre los presentes a la movilización estaba Mercedes Saravia, reconocida dirigente del Partido Nacional y ahora candidata a diputada.
En el discurso ante sus militantes, Asfura llamó a salir a votar sin miedo, pues dijo que "El 30 de noviembre salimos a defender a Honduras".
Los integrantes de la movilización también llevaron pancartas con diversas leyendas, entre ellas, "Fuera el familión" y mensajes de apoyo para Cossette López, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ha denunciado actos de persecución política.
La multitud de nacionalistas acudió vistiendo colores alusivos a su partido político y a los de la Bandera Nacional: azul y blanco.
En una toma panorámica se aprecia la gran concurrencia de nacionalistas a lo largo del bulevar Centroamérica.
Nasry Asfura se mostró sonriente y muy activo durante la actividad política celebrada 21 días antes de los comicios.
Un ciudadano cantando el Himno Nacional de Honduras mientras rinde reverencia con el brazo colocado sobre el pecho, en señal de respeto.