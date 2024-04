Julissa Villanueva asegura que tomará acciones legales contra Odir Fernández

“No es posible que un rector actúe arbitrariamente careciendo de empatía al no reconocer que una de sus docentes, defensora de derechos humanos, funcionaria pública es beneficiaria de medidas de protección por estar en riesgo grave”, mencionó haciendo referencia a que ella había pedido permiso para ausentarse debido a las constantes amenazas a muerte de las que ha sido víctima.

En una extensa carta, Villanueva expone que ha sido víctima de ataques por parte del rector de la máxima casa de estudio, quien afirmó ante los medios de comunicación que ella y otros funcionarios del gobierno, que también son docentes de la UNAH, habían sido despedidos por no presentarse a trabajar.

Asimismo, Villanueva asegura que hasta el día de hoy, el rector Fernández no ha atendido su solicitud de permiso, pero sí ha utilizado su tiempo para exponerla “como corrupta, paracaidista y faltista usando mi imagen pública, buscando crearse un perfil de supuesto redentor académico contra la corrupción”.

De igual manera, la subsecretaria refirió que los medios de comunicación han obtenido información privada de los docentes universitarios por culpa de él.

“Por lo anterior, entre otras situaciones, de no revertir dicho procedimiento que estropea mis derechos, procederé a hacer acciones legales contra el recién nombrado rector de la UNAH, dichas acciones serán directas hacia su persona ya que no considero justo que la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEHONDURAS tenga que pagar una demanda ante actos y agravios que ha ocasionado el rector en mi perjuicio ya sea por novatez en no reconocer derechos laborales y humanos o por acción con alevosía y ventaja”, asevera.