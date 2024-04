UNAH: Despiden a Julissa Villanueva y Ramón Barrios por no presentarse a trabajar

“No sabemos por qué no han concurrido a esas instancias ya que es un beneficio que tenemos si se van a trabajar al gobierno, a una institución privada o si salen del país pues deberían de hacerlo como lo hacen diferentes compañeros que solicitan este permiso sin goce de salario, pero se supone que ellos tenían su carga académica del período, entonces asumimos que no solicitaron el permiso”, apuntó Banegas.

EL HERALDO se comunicó con la viceministra Julissa Villanueva y el doctor Castro Bobadilla, quienes argumentaron que no han sido notificados sobre el despido.

En el caso de la subsecretaria de Seguridad, manifestó que: “no he sido notificada del despido a que se refiere la UNAH y que por el contrario tramité una licencia de dos meses con o sin goce de sueldo, realizada oportunamente por estar en mi derecho y en base a ley y no ha sido resuelta al día de hoy a pesar de ser solicitada desde el 4 de marzo de 2024”.

La funcionaria agregó que la solicitud de licencia está sustentada en el riesgo a su seguridad detectada por el Mecanismo de Protección y que fue comunicada a las autoridades de la UNAH y sin embargo, no ha sido resuelta por la Rectoría.

Por su parte, Dennis Castro Bobadilla dijo no estar enterado de la decisión de las autoridades. Al explicarle que los despidos se dieron porque los docentes no cumplen con sus horarios, el académico dijo no ser su caso. “Pues serán otros, porque conmigo no es ese asunto”, se defendió.

Bobadilla agregó que lo que pide a las autoridades universitarias es su retiro por jubilación.

Mientras el diputado Ramón Barrios, al ser interrogado sobre el despido se limitó a decir: “solicité permiso”.

El despido del diputado fue en vista que no asistía regularmente a cumplir con sus responsabilidades académicas en la Facultad de Derecho en el campus del Valle de Sula (UNAH-VS), debido a sus reiteradas ausencias por su labor legislativa.