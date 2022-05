Jorge González: ‘No voy a firmar nada que no tenga seguridad’

Expedientes incompletos

Al menos 14 del total de compradores en esa subasta de la OABI están en la misma situación; pagaron tras ganar la subasta de los lotes pero los bienes no les han sido entregados.

El funcionario explicó que “la ley establece un procedimiento a seguir y hemos encontrado expedientes incompletos en esa subasta”.

Agregó que “no tenemos claridad en lo que sucedió y no fue en el período nuestro, para tomar una decisión tengo que tenerlo bien claro y si no lo tengo seguro, me pueden presionar por donde sea y no voy a firmar nada que no tenga seguridad”.

