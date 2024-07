Jahvé Sabillón: “Bancada del Partido Liberal se fortalece con incorporación”

Uno de ellos es Jahvé Sabillón , diputado por Comayagua, quien confió a EL HERALDO que ahora como liberales “la bancada del Partido Liberal se fortalece”. Agregó que “ya no se va a hacer la dinámica que se hacía anteriormente (en el Congreso), que muchas de las cosas se querían hacer a la fuerza, hoy van a tener que someterse al diálogo”.

“Nuestro ex partido a veces nos criticaba por decir que nosotros no queríamos seguir una línea partidaria, y no se trata de eso, la única línea que debe primar en el Congreso Nacional es la línea del pueblo hondureño que beneficia a la mayoría”, amplió.

El diputado también se refirió a la Ley de Justicia Tributaria y las adendas de contratos de energía, que se prevé sean abordados en la siguiente convocatoria del Legislativo.