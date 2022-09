Inicia plazo de impugnaciones a miembros de la Junta Nominadora de la CSJ

Luego del proceso de impugnaciones la Junta Nominadora será juramentada y deberá proceder a elegir al presidente, secretario y un vocero.

Respecto al tema, el Cohep presentó ante el CN una propuesta encaminada a que los miembros representantes de la Junta Nominadora sean electos por una tercera organización.

No obstante, el vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino, expresó que “no encuentro ninguna razón, porque si no confían entre ellos los resultados no van a ser buenos, un sorteo tan simple me parece que es complicar algo innecesariamente”.

