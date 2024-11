Carlos Hernández: mientras el IHSS se siga manejando de forma política, no van avanzar

1

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras los complejos problemas que enfrenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se sigan manejando de forma política, no se va a avanzar en mejorar sus condiciones.

Así lo señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien además lamentó que los integrantes de la nueva Comisión Interventora no tienen el perfil para solucionar los problemas de esta institución.

La Comisión fue nombrada a inicios de noviembre por la presidenta, Xiomara Castro, y es integrada por Carla Paredes, ministra de Salud, Samuel Zelaya y Marco Antonio Destephen Soler.

Un médico no conoce de administración, no conoce de seguridad social, no sabe de sistemas actuariales para hacer proyecciones, y se necesita de un recurso humano diferente, demandó el líder de la sociedad civil.

El problema del IHSS es estructural y profundo, donde se requieren reformas legislativas y una transformación completa para poder mejorar las atenciones, indicó.

"Tengo la sospecha que la ministra -Carla Paredes- entendió que el Seguro Social solo es el tema de los medicamentos y la atención hospitalaria, pero es importante recordar el tema de previsión social”, dijo.

Ese es un tema mucho más complejo, que mientras se siga manejando de forma política, las mejoras en el IHSS no van a avanzar, porque se necesita gente capaz, con un alto perfil, “sin filiación política partidaria, porque al final está en juego la jubilación de la gente”.

Este es un problema, porque la gente que se jubila recibe una mensualidad bastante mínima, porque los obreros trabajan toda una vida y les dan una mensualidad de 1,000 lempiras, ¿quién va a vivir con eso?, cuestionó.