Hondureña denuncia retención y destrucción de su DNI en Olancho previo a elecciones

Campamento, Olancho.- A pocas horas de las elecciones generales una ciudadana del municipio de Campamento, Olancho, denunció la retención y destrucción de su Documento Nacional de Identificación (DNI), por parte de un candidato a la vicealcaldía del partido Libertad y Refundación (Libre). La señora Gladiz Ortega relató a los medios locales que acudió a un punto de entrega de alimentos en un Banasupro de la zona, donde el aspirante político le solicitó su documento de identidad a cambio de una ración de comida. Aseguró que, al exigir la devolución del DNI y advertir que presentaría una denuncia ante las autoridades, el hombre procedió a cortar el documento con una tijera antes de entregárselo.

"Es injusto", afirmó Ortega, quien acudió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para formalizar la denuncia. La ciudadana indicó que ahora busca apoyo para recuperar su identidad, indispensable para ejercer su voto en la jornada electoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La afectada advirtió que otras personas también podrían haber entregado sus documentos durante la distribución de alimentos. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para investigar el caso y frenar cualquier práctica que vulnere el derecho al sufragio. El domingo 30 de noviembre se celebrarán en Honduras las elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirán a las nuevas autoridades a nivel presidencial, 128 diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como 298 alcaldes y 2,168 regidores municipales. El DNI es el requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio.

No hay detenciones tras la denuncia