Hondureña denuncia retención y destrucción de su DNI en Olancho previo a elecciones

Una mujer de Campamento denunció que un candidato a vicealcalde por Libre retuvo y cortó su DNI, tras exigirle la devolución del documento

    La denunciante afirma que su DNI fue retenido y dañado tras exigir su devolución en Campamento, Olancho.

  • 29 de noviembre de 2025 a las 14:38

Campamento, Olancho.- A pocas horas de las elecciones generales una ciudadana del municipio de Campamento, Olancho, denunció la retención y destrucción de su Documento Nacional de Identificación (DNI), por parte de un candidato a la vicealcaldía del partido Libertad y Refundación (Libre).

La señora Gladiz Ortega relató a los medios locales que acudió a un punto de entrega de alimentos en un Banasupro de la zona, donde el aspirante político le solicitó su documento de identidad a cambio de una ración de comida.

Aseguró que, al exigir la devolución del DNI y advertir que presentaría una denuncia ante las autoridades, el hombre procedió a cortar el documento con una tijera antes de entregárselo.

El DNI es el requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio, pero además un documento vital para muchos trámites.

"Es injusto", afirmó Ortega, quien acudió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para formalizar la denuncia.

La ciudadana indicó que ahora busca apoyo para recuperar su identidad, indispensable para ejercer su voto en la jornada electoral.

La afectada advirtió que otras personas también podrían haber entregado sus documentos durante la distribución de alimentos. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para investigar el caso y frenar cualquier práctica que vulnere el derecho al sufragio.

El domingo 30 de noviembre se celebrarán en Honduras las elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirán a las nuevas autoridades a nivel presidencial, 128 diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como 298 alcaldes y 2,168 regidores municipales.

No hay detenciones tras la denuncia

El Ministerio Público que más temprano anunció el despliegue de fiscales para verificar la comisión de delitos electorales, como en este caso, hasta el momento no se ha pronunciado por el caso.

De confirmarse los hechos denunciados el candidato en cuestión habría cometido los delitos electorales de "compra o venta del voto e impedir el ejercicio de los derechos electorales (al destruirle el DNI)".

