Honduras e IDLO exploran cooperación en transparencia, justicia y desarrollo sostenible

Roma, Italia.-Honduras y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) se reunieron para ver oportunidades de cooperación en transparencia, acceso a la justicia y desarrollo sostenible durante una reunión celebrada en Roma, Italia. El encuentro entre la canciller hondureña Mireya Agüero y representantes del organismo internacional se realizó el pasado 20 de octubre, como parte de la visita oficial de la funcionaria hondureña a Italia, para abordar posibles iniciativas para fortalecer las instituciones públicas, prevenir la corrupción y mejorar el acceso a la justicia en el país. Uno de los temas centrales, según se informó, fue la transparencia en la administración pública, especialmente en el ámbito municipal.

Durante la reunión, Agüero destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, supervisión y control, así como impulsar programas de capacitación para los funcionarios públicos. La cooperación también abarcará iniciativas educativas orientadas a promover una cultura de legalidad e integridad ciudadana. En este ámbito, se planteó la posibilidad de desarrollar programas de formación que contribuyan a prevenir la corrupción y fortalezcan las capacidades de las instituciones y las comunidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro de los asuntos abordados fue el acceso a la justicia y la protección de las poblaciones vulnerables. Entre los desafíos señalados figuran la prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de los sistemas de justicia y la protección de los derechos humanos.

La justicia climática también formó parte de las conversaciones, debido a los efectos de las sequías, la escasez de agua y los fenómenos climáticos extremos en las comunidades hondureñas. Estos problemas, según lo expuesto durante la reunión, tienen repercusiones en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública. En relación con este tema, el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, planteó la posibilidad de impulsar proyectos piloto vinculados con la protección de los recursos naturales, el acceso al agua y el desarrollo sostenible. También mencionó la opción de establecer alianzas con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).