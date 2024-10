Honduras apunta a quedar otra vez fuera de la Cuenta Desafío del Milenio

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras apunta a quedar fuera, una vez más, de los fondos de la Cuenta Desafío del Milenio . En la primera quincena de noviembre se publicará la evaluación correspondiente al segundo año de gobierno de Xiomara Castro , es decir, el 2023, por lo que no bastará para lograr lo requerido en el percentil de control de la corrupción.

Para acceder a los fondos, el país necesita alcanzar una evaluación del 50% en el indicador de control de la corrupción, pero apenas logró un 9% el año pasado, por lo que la tarea en este 2024 es casi imposible.

Al respecto, el ministro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y quien lidera el programa para acceder nuevamente a los fondos de la Cuenta del Milenio, Marcio Sierra, dijo a EL HERALDO: “Nosotros hemos superado la cantidad de indicadores para poder acceder a la Cuenta del Milenio, pero lo que no hemos podido superar es el indicador de corrupción. Usted sabe de dónde venimos y cómo encontramos al país en el tema de corrupción”.

Sierra aseguró que durante el actual gobierno no han sido evaluados de manera objetiva y, por eso, es difícil lograr los fondos.

El funcionario afirmó que “no ha habido actos de corrupción de alto impacto. Es una encuesta de percepción y, si le mandan esa encuesta a los mismos que se la mandan todos los años, que son algunos empresarios, ONG’s y otros, entonces los resultados posiblemente serán los mismos”.

Por su parte, Sierra mantuvo la esperanza de que en algún momento se pueda lograr el compacto que superaría los 200 millones de dólares.

Mientras tanto, Juan Carlos Aguilar, director de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), respondió: “La ASJ no es una fuente en las encuestas que se hacen para acceder a la Cuenta del Milenio. Hay indicadores que se comparten con el índice del estado de derecho, con datos del Banco Mundial en cuanto a la política y el control de la corrupción, que es el indicador más importante. Honduras no aprueba porque no hay un combate eficaz a la corrupción ni una rendición de cuentas”.