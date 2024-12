Fernanda Andino: la joven que convierte sueños en decoraciones únicas para eventos

“Una vez que dejara el colegio, ya no iba a tener el dinero que obtenía cuando vendía dulces, entonces me metí a este rollo de que tenía que buscar algo para poder generar dinero” fue el pensamiento de Fernanda seis años atrás.

Aproximadamente seis meses después de haber iniciado a preparar cajas de regalo, expandió sus actividades, dedicándose a realizar decoraciones para distintos tipos de eventos como graduaciones, cumpleaños, fiestas quinceañeras y otras fechas especiales como el Día de San Valentín y el Día de la Madre.

Su primer servicio de decoración fue cuando una prima de ella quería celebrarle a su novio con una temática relacionada con cervezas. Fernanda la apoyó y apenas compartió su obra en sus redes sociales, comenzaron a llegarle mensajes de personas interesadas en pagar para decoraciones.

La joven capitalina reconoce que fue a través del conocimiento empírico que ganó más y más experiencia, naciendo así su negocio “Decoraciones Fernanda HN”, dedicado a decoraciones de eventos, venta de cajas de regalos, arreglos florales, personalizados y mucho más.

“Yo he ido agarrando experiencia por los trabajos que he hecho, porque cursos no he sacado. Las personas que se dedican a las decoraciones toman cursos para reforzar esta área”, mencionó Fernanda.