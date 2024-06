Isis Santely, la emprendedora que con su amor por las mascotas superó la pandemia de covid-19

Así fue en el caso de Isis Santely, una joven hondureña que en 2020 no se imaginaba que llegaría muy lejos con su aventura de fundar Mascotalandia, una tienda dedicada a la venta de artículos para diferentes tipos de mascotas, como perros, gatos, hámsters, loros, al igual que la venta de animales de compañía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A veces resulta increíble recordar que han pasado más de tres años desde que el covid-19 llegó a Honduras. Una época que marcó no solamente un antes y después de manera colectiva como país o incluso a nivel mundial en cuanto a avances científicos y de salubridad, sino que también cambió la vida de muchas personas en el plano individual.

Si bien podía continuar sus clases de manera virtual, ella no gozaba de la comodidad como muchos otros. No era tan fácil como despertar y conectarse a las clases sin salir de casa.

Isis no tenía una computadora propia ¿Y sin trabajo ahora como la compraría? Esto implicaba que tuviera que pedir prestada una, pero no siempre la conseguía; y cuando venía el momento de los exámenes y no disponía de un ordenador, hacerlos en el celular resultaba engorroso.

Ante esa situación, Isis reflexionó que debía hacer algo, pues expresa que no deseaba ser una carga para su madre ni para sus hermanos mayores. Además, la situación con el confinamiento era difícil, nadie sabía cuánto duraría la cuarentena.