Estudiantes de Biología de la UNAH se toman edificio para exigir destitución de catedrática

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estudiantes de la carrera de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizaron la toma del edificio J1 para exigir la destitución de una catedrática, a la cual señalan por no cumplir con los requisitos y diferentes abusos a la hora de impartir una de las últimas clases del plan de estudios.

Mediante la acción de protesta realizada desde tempranas horas de la mañana de este lunes, los estudiantes de Biología han exigido a las autoridades de su carrera que la docente Miriam Chantal deje de impartir la clase de Oceanografía, denunciando muchas irregularidades, tratos injustos y arbitrariedades al momento de evaluar la asignatura.

A través de un documento, la Asociación de Estudiantes de Biología (ASEBIOH) expuso que la catedrática no cuenta con estudios de postgrado, lo cual es un requisito indispensable para ser docente universitario.

Asimismo, en el texto denuncian la falta de pedagogía, flexibilidad, empatía, ética y disponibilidad de Chantal a la hora de dirigirse hacia sus alumnos.

En declaraciones a EL HERALDO, los estudiantes que lideran la acción de protesta mencionaron que producto a las actitudes de Miriam Chantal a la hora de impartir su clase ascenderá del 70 al 80%, añadiendo a la vez que hay alumnos que cursan por sexta vez dicha asignatura.

Del mismo modo, los jóvenes universitarios hicieron un llamado a las autoridades de su carrera para remover a Chantal de la clase de Oceanografía y a la vez ofrecer una solución a la problemática antes de que culmine el segundo periodo académico.

“Esta licenciada es demasiado difícil de tratar, ya que ella no nos brinda soluciones. Hemos tratado de hablar con el coordinador de la carrera para que nos ayude a tratar de solucionar el problema para ambas partes, pero este solamente nos recibe los correos, los oficios, pero no toma acciones contra ella. Hemos tenido problemas con ella, ya que diferentes compañeros han buscado ayuda de su parte, sin embargo, ella responde que no puede ayudar o darnos detalles”, inició diciendo a este rotativo uno de los estudiantes que lideran la protesta de esta mañana.

De igual manera, los alumnos de Biología lamentaron que la docente imparta sus clases los jueves, cuando la programación indica que esta debe de realizarse de lunes a miércoles, a la vez que señalaron una mala organización de contenidos de parte de la catedrática.

