Enfermeros y enfermeras se toman el Centro Cívico Gubernamental por falta de pagos

3

Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, reiteró que la asociación lo había anunciado, “tres semanas lo dijimos, nadie le paró bola, lo que derramó la gota del vaso fue lo que sucedió el día de ayer, la Secretaría de Salud mandó una instrucción a nivel nacional que dice que a todas las enfermeras auxiliares que se encuentren en asambleas informativas que las despidan, mire usted la irresponsabilidad de las autoridades”.

4

“Significa que la Sesal está diciendo que la instrucción que tienen es de la presidenta de la República y es despedir a las enfermeras auxiliares y hacer una persecución, yo particularmente no creo, no he visto un tuit de la presidenta ni del ministro de la Presidencia donde digan que se persiguen a las enfermeras auxiliares ni despidos”, expresó Orellana.

5

Orellana reiteró que es una irresponsabilidad de las autoridades de Salud las acciones que están tomando en contra de los enfermeros auxiliares.