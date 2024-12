Encuesta: Vote por la inocentada de 2024 en Honduras

Desde excusas o errores en sus declaraciones, los cibernautas hondureños no perdonaron y difundieron estos deslices que con rapidez se esparcieron en las redes sociales.

No ajustan 109 mil lempiras

Pedro Joaquín Amador, asistente presidencial para presos políticos y sociales, en una entrevista manifestó que su salario bruto de 109 mil lempiras no le ajustaba para poder sustentarse.

“Gano 109 mil lempiras de salario, me quedan 98 mil (con las deducciones), pero estoy pagando dos préstamos, pago la universidad, alquiler de la casa, entré a la Universidad Pedagógica y me voy a graduar de abogado, y con el embargo que tengo, entonces me han hecho pedazos”, expresó Amador.