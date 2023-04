Empleados del Ministerio Público recibirán un aumento de 3,600 lempiras

Al ser un monto generalizado para todos los trabajadores del MP, para los que devengan salarios altos no es tan significativo, mas no así para los que ganan salario mínimo, a estos últimos la ampliación salarial significará hasta un 26% de incremento en relación con su sueldo actual.

El fiscal Marín apuntó: “Esta lucha se acaba hasta que se haya firmado ese acuerdo por escrito; acuerdo que debe de llevar también la protección de no traslados, de no arbitrariedades, no procesos disciplinarios para cada uno de nosotros”.